Un party per giovani

: I free party, comunemente chiamati anche rave party o semplicemente rave, sono manifestazioni musicali autogestite nate alla fine degli anni ottanta, dall'accesso completamente libero e gratuito per chiunque. Caratterizzate dal ritmo incalzante della musica, principalmente tekno, techno, goa, acid house, jungle, drum and bass o psy-trance, e dagli stravaganti ambienti allestiti, performance di artisti, giocolieri e giochi di luce, si tengono solitamente in spazi isolati, per esempio all'interno di aree industriali abbandonate o in grandi spazi aperti, come campi, cave, boschi e foreste, con durata variabile da una notte fino a più di una settimana.

Inglese: Sostantivo: rave . lode. Italiano: Sostantivo: rave ( approfondimento) m . (forestierismo) (musica) raduno musicale notturno semiclandestino, organizzato spesso in zone industriali abbandonate, contraddistinto da balli frenetici su brani elettronici e dal consumo di alcol e stupefacenti. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.