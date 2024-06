La Soluzione ♚ Organizzazione che rilascia brevetti da sub La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PADI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PADI

Significato della soluzione per Organizzazione che rilascia brevetti da sub: La PADI (Professional Association of Diving Instructors) è una delle organizzazioni di istruzione alla subacquea più grandi al mondo, fondata da John Cronin e Ralph Erikson nel 1966. La sede centrale si trova in California. La PADI ha sedi in Australia, Canada, Svizzera, Giappone, Svezia, Inghilterra, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America. .

