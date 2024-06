Nelle sacche dei tennisti

: Per ogni sport variano materiali, dimensioni e peso. È composta tipicamente da un telaio, un manico che funge da impugnatura e un piatto di corde o rigido. La racchetta è l'attrezzo utilizzato in molte discipline atletiche come tennis, volano, pallacorda, tennis tavolo, pop tennis, platform tennis, padel, tennis da spiaggia, squash, racquetball, paddleball, pickleball e road tennis. .

Italiano: Sostantivo: racchetta ( approfondimento) f sing (pl.: racchette) . arnese per il gioco del tennis. Sillabazione: rac | chét | ta. Pronuncia: IPA: /rak'ketta/ . Etimologia / Derivazione: dal francese raquette cioè "gioco della palma" (fonte Treccani); proviene dall'arabo rachet che vuol dire "mano" (fonte Giuseppe Pittano) . Sinonimi: (da neve) bastoncino. (per estensione) tennista.