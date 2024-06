Un motore da supersonico

: Questo è ciò che avviene nelle centrali nucleari, che possono contenere più reattori nucleari nello stesso sito. In ingegneria nucleare un reattore a fissione nucleare è un tipo di reattore nucleare in grado di gestire una reazione di fissione nucleare a catena in maniera controllata (diversamente da quanto accade per un ordigno nucleare) a partire da materiale fissile, al fine di produrre energia elettrica grazie al calore rilasciato durante la fissione.

Italiano: Sostantivo: reattore ( approfondimento) m sing(pl.: reattori) . (fisica) (chimica) (tecnologia) (ingegneria) apparecchiatura all'interno della quale si svolge una reazione chimica o nucleare. (biologia) apparecchiatura nella quale vengono coltivati organismi biologici (ad esempio enzimi o batteri). (aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) motore a spinta equipaggiato da razzi e da aerei a reazione.