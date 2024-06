Un mondo da artisti

: I bohémien sono stati associati ad un punto di vista politico non ortodosso e privo di affermazione sociale, che veniva spesso espresso attraverso rapporti, frugalità e "povertà volontaria". Il termine francese Bohème fu usato per la prima volta nel XIX secolo per descrivere lo stile di vita non convenzionale dei cosiddetti bohémien, ovvero artisti, scrittori, musicisti e attori marginalizzati e impoveriti delle maggiori città europee.

Francese: Nome proprio: Bohème . (toponimo) Boemia.