Mobiletto appeso in cucina

: Il verde pensile, più in generale, è una tecnologia finalizzata alla realizzazione di strati vegetali su superfici non direttamente a contatto con il suolo naturale, quindi con impianti vegetali pianificati e successivamente collocati su strati di supporto strutturali impermeabili. Il giardino pensile è un'area di suolo vegetale che non ha diretto contatto con il suolo naturale. I giardini pensili (verde pensile intensivo) sono in genere costruiti per esigenze scenografiche, pertanto si caratterizzano per uno scopo prevalentemente estetico, a differenza del tetto verde (verde pensile estensivo) che viene realizzato per scopi tecnici.

Italiano: Aggettivo: pensile m e f sing (pl.: pensili) . che pende. (architettura) (di) capitello non sostenuto da una colonna o da un pilastro. Sostantivo: pensile m e f sing (pl.: pensili) . (falegnameria) armadietto più piccolo progettato per essere appeso al muro. Sillabazione: pèn | si | le. Pronuncia: IPA: /'pnsile/ . Etimologia / Derivazione: Da pendere . Sinonimi: appeso, sospeso.