Manifestazione di noia

: Pandiculazione è il termine utilizzato per definire l'insieme delle contrazioni muscolari che di solito accompagnano lo sbadiglio e che portano a "sgranchirsi". Lo sbadiglio spontaneo è un comportamento molto antico, ampiamente presente nei vertebrati, dai pesci all'uomo. Le esatte cause che provocano uno sbadiglio non sono state completamente chiarite. Uno sbadiglio è un riflesso respiratorio consistente in una profonda inalazione ed espirazione.

Italiano: Sostantivo: sbadiglio ( approfondimento) m sing (pl.: sbadigli) . (fisiologia) (medicina) inspirazione lenta e profonda con apertura forzata della bocca, delle fauci e della glottide; viene considerato un atto respiratorio accessorio e può essere determinato da fattori organici (fame, sonno) e psichici (noia, stanchezza, astenia ecc.). Voce verbale: sbadiglio . prima persona singolare dell'indicativo presente di sbadigliare.