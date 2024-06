Un luminoso simbolo natalizio

: Tuttavia, la storicità del racconto fu molto discussa, offrendo alcune interpretazioni alternative letterarie midrashiche, di carattere narrativo haggadico (esegesi biblica giudaica), mentre la raffigurazione di una cometa risale all'iconografia cristiana prerinascimentale. La stella di Betlemme, o stella cometa di Natale, è quel fenomeno astronomico che, secondo il racconto nel Vangelo di Matteo (2,1-12. 16), sarebbe apparsa durante il periodo della Nascita di Gesù nei cieli di Betlemme, a sud di Gerusalemme, in Giudea, guidando i Magi a far visita al Bambin Gesù appena nato; per il Cristianesimo è uno dei simboli più diffusi delle celebrazioni natalizie.

Italiano: Sostantivo: cometa ( approfondimento) f sing (pl.: comete) . (astronomia) corpo celeste solitamente di piccole dimensioni, composto da un nucleo o "testa" luminoso circondato da una nebulosità o aureola chiamata chioma e seguito da una lunga scia (detta anche coda). macchia bianca di forma allungata presente sulla testa di alcuni cavalli. (senso figurato) (letterario) evento, fatto, specialmente se sconvolgente.