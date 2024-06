Il Lionel asso argentino del calcio

: Lionel Andrés Messi Cuccittini, detto Leo Messi (pronuncia spagnola [ljo'nel 'mesi]; Rosario, 24 giugno 1987), è un calciatore argentino, attaccante o centrocampista dell'Inter Miami e della nazionale argentina, di cui è capitano e con cui è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021. Soprannominato la Pulga (in italiano "la pulce"), in quanto la sua statura da bambino al primo provino con il Barcellona era di circa 148 cm, per cui dovette superare una forma di ipopituitarismo (deficienza di secrezione di somatotropina) crescendo in seguito, è stato spesso paragonato al connazionale Diego Armando Maradona.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: messi m pl . maschile plurale di messo. Sostantivo, forma flessa: messi m pl . plurale di messo. Sostantivo, forma flessa: messi f pl . plurale di messe. Voce verbale: messi . participio passato maschile plurale di mettere. Sillabazione: (sostantivo femminile plurale) mès | si. (aggettivo, maschile plurale e voce verbale) més | si. Etimologia / Derivazione: (aggettivo) vedi messo.