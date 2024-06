La linea guida di un ente

: In particolare il termine viene in riferimento a: Policy politiche – Concetto politico riferito alla "politica applicata in maniera pragmatica" Policy aziendale (che costituiscono il cosiddetto "Regolamento aziendale") Policy informatiche . Con policy si indica un insieme di azioni (ma anche di non azioni) poste in essere da soggetti di carattere pubblico e privato, in qualche modo correlate ad un problema collettivo.

Inglese: Sostantivo: policy (pl.: policies) . politica. polizza. Sillabazione: pol | i | cy. Etimologia / Derivazione: Dal greco antico ptea . Dictionary.com, lemma policy. The Free Dictionary, edizione online. WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano. Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it". Merriam-Webster, Versione on-line.