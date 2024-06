Le isole di Rodi e Lero

: . L'antico nome del mar Egeo, Arcipelago, fu poi applicato alle isole che contiene, ed oggi è utilizzato di solito per riferirsi ad ogni gruppo di isole. Le Isole egee (in greco s a e, Nisià Egèou Pèlagous; in turco Ege Adalari) sono un gruppo di isole situate nel Mar Egeo tra Turchia e Grecia e la maggior parte delle quali appartiene politicamente a quest'ultima.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: egee f pl . (geografia) femminile di egeo. Sillabazione: e | gè | e. Etimologia / Derivazione: vedi egeo .