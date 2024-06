Un ingrediente di molte bibite energetiche

: La taurina si trova anche in qualche specie batterica, in quantità più modeste, ma non nelle piante. È un'ammina con un gruppo funzionale acido solfonico. La taurina (dal latino taurus, toro, dato che originariamente è stata isolata dalla bile del toro dagli scienziati tedeschi Friedrich Tiedemann e Leopold Gmelin) o acido 2-amminoetanosolfonico, è una sostanza chimica acida abbondante in molti tessuti di diversi animali, uomo incluso.

Italiano: Sostantivo: taurina ( approfondimento) f sing . (biologia) (biochimica) acido 2-amminoetanosolfonico, sostanza chimica acida presente in quasi tutti gli animali superiori, ottenuta a partire dall'acido solfinico della cisteina e formante la bile, e che rappresenta un intermedio nella produzione di medicinali e bevande energetiche. Sillabazione: tau | rì | na. Pronuncia: Pronuncia mancante.