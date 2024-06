Un indugio che fa riflettere

: . Remora remora (Linnaeus, 1758) nota in italiano come remora comune o come remora degli squali in italiano è un pesce osseo marino della famiglia Echeneidae.

Italiano: Sostantivo: remora f sing (pl.: remore) . (letterario) indugio, ritardo senza remora.. (marina) zona di mare calma nella scia poppiera di una nave o nella scia laterale se la nave scarroccia. (zoologia) (ittiologia) pesce osseo dei mari tropicali munito, sul capo, di una ventosa con la quale si attacca a pesci più grossi, tartarughe o navi per lasciarsi trainare. Sillabazione: rè | mo | ra.