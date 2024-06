La Soluzione ♚ Importante serie di tornei tennistici La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GRANDE SLAM . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GRANDESLAM

Significato della soluzione per Importante serie di tornei tennistici: Nel tennis, il Grande Slam è la vittoria, nello stesso anno solare, dei quattro tornei più importanti al mondo. Questi sono: Australian Open Open di Francia, anche conosciuto come Roland Garros Torneo di Wimbledon, anche conosciuto come The Championships US Open, anche conosciuto come Flushing Meadows Questi tornei sono riconosciuti come i Tornei del Grande Slam, oppure semplicemente come Slam o Major, e sono organizzati dalle prime (e uniche sino al 1974) nazioni ad aver vinto la Coppa Davis (Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Francia).

