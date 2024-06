Un grido del giudice di linea

Italiano: Aggettivo: out mm e f inv . (forestierismo)definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (senso figurato) fuori moda. Sostantivo: out . (sport) fuori gioco. Sillabazione: out. Pronuncia: IPA: /awt/ . Sinonimi: (aggettivo) fuori. (senso figurato) antiquato, sorpassato, superato. (sostantivo) (sport) fallo. Contrari: dentro. (senso figurato) aggiornato, alla moda, attuale, in, moderno.