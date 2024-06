Un grande di Hollywood

: Robert Anthony De Niro (New York, 17 agosto 1943) è un attore, regista cinematografico e produttore cinematografico statunitense con cittadinanza italiana. Interprete prolifico e versatile, è considerato uno dei migliori attori della storia del cinema, soprattutto per l'importante produzione a cavallo tra gli anni settanta e gli anni novanta del XX secolo, in cui ha avuto modo di lavorare con rinomati registi in pellicole di enorme successo.

Italiano: Sostantivo: doppiatore ( approfondimento) m sing . (professione) (cinematografia) chi traduce a voce un film straniero. chi fa parlare un personaggio in un'opera d'animazione. (metallurgia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: dop | pia | tò | re. Pronuncia: IPA: /doppja'tore/ . Etimologia / Derivazione: da doppiare .