Gradazione di grigio

: Il termine "perla" deriva dal latino "pernula", il nome con cui si indicava la conchiglia che la contiene, e la cui forma ricorda la "coscia del maiale". Una perla è una struttura generalmente sferica costituita da carbonato di calcio in forma cristallina (aragonite) deposto in strati concentrici, prodotta dai tessuti viventi – in particolare dal mantello – dei molluschi (tipicamente le ostriche) bivalvi, gasteropodi e, molto raramente, nautiloidi. Anche le conularie producevano perle, composte, tuttavia, da fosfato di calcio.

Italiano: Nome proprio: Perla ( approfondimento) f . nome proprio di persona femminile. Etimologia / Derivazione: risalente al medioevo, dato alle bambine con l'augurio che abbiano la bellezza e la preziosità delle perle . . Altri progetti: Wikipedia contiene una voce riguardante Perla. Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu. .