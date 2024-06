Il Gimmo della moda

: Etro è una casa di moda italiana di lusso fondata nel 1968, che fino al 2022 è stata un'azienda familiare gestita dai quattro figli del fondatore. La maison è famosa per i suoi disegni paisley, che inizia a produrre nel 1981. Etro produce collezioni di abbigliamento uomo e donna, e altre collezioni che comprendono accessori, fragranze e arredo per la casa. L’azienda dopo essere stata acquisita al 60% da un fondo esterno ha assunto Marco De Vincenzo come direttore creativo di tutte le categorie.

Sloveno: Sostantivo: jetra n (soltanto plurali) . (anatomia) fegato. Sillabazione: je | tra. Pronuncia: IPA: /'jetra/ . Etimologia / Derivazione: dal proto-slavo *etro . Fran – Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: „jetra“.