espone titoli

: Il termine libreria nasce da una fallace trasposizione lessicale dell'inglese library (letteralmente, biblioteca), ma ormai è così diffuso nel vocabolario dei professionisti da essere accettato quale possibile traduzione. In informatica, una libreria, o più raramente biblioteca, è un insieme di funzioni o strutture dati predefinite e predisposte per essere riutilizzate da altri programmi software attraverso un'opportuna procedura di collegamento.

Italiano: Sostantivo: libreria ( approfondimento) f sing (pl.: librerie) . (letteratura) raccolta, collezione, deposito di libri, in particolare la apposita stanza nelle case private. negozio, bottega dove si vendono libri. (falegnameria) mobile costituito da vari ripiani destinato a contenere libri. (scherzoso) raccolta di bottiglie di vini pregiati, riposti in scaffali come libri. serie di libri o pubblicazioni riguardanti una specifica disciplina.