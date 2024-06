Un esclamazione francese per esprimere ammirazione

: È attraversato dal fiume Acolin. . Chapeau è un comune francese di 228 abitanti situato nel dipartimento dell'Allier della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi.

Francese: Sostantivo: chapeau m (pl.: chapeaux) . cappello. Pronuncia: IPA: /a.po/ . Etimologia / Derivazione: dal latino volgare cappellus, diminutivo di cappa. . (araldica) Le guide de l'héraldique, di Claude Wensler - edito a Rennes nel 2002. wmf, [chapeau fr]. Inglese: Sostantivo: chapeau . (araldica) termine generico per indicare un cappello o un copricapo. (araldica) duciper o cap of dignity o cap of maintenance.