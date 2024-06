Edson Arantes do Nascimento calciatore

: È considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi nonché da alcuni il migliore in assoluto. Soprannominato O Rei (in italiano Il Re), O Rei do Futebol (Il Re del Calcio) e Perla Nera (in portoghese Pérola Negra), è il Calciatore del Secolo per la FIFA, per il Comitato Olimpico Internazionale e per l'International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), nonché Pallone d'oro FIFA del secolo, votato dai precedenti vincitori del Pallone d'oro. Pelé, pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento (Três Corações, 23 ottobre 1940 – San Paolo, 29 dicembre 2022), è stato un calciatore e dirigente sportivo brasiliano, di ruolo centrocampista o attaccante.

Lettone: Sostantivo: pele . topo. pele su en.wiktionary. Portoghese: Sostantivo: pele . (araldica) pelliccia. (araldica) , Lexic eraudic occitan.