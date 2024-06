Un diario su Internet

: Un blog (contrazione dell'inglese web-log, ovvero «diario in rete») è un particolare tipo di sito web che può ospitare vari contenuti multimediali tra cui notizie, informazioni o semplicemente pensieri dell'autore. In genere il blog è gestito da uno o più blogger che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti, solitamente in forma di post. Caratteristica dei blog è il fatto che i contenuti vengono visualizzati in forma anti-cronologica (dal più recente al più lontano nel tempo).

Italiano: Sostantivo: blog ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (informatica) sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore pubblica più o meno periodicamente i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni, oltre ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video Ho letto sul tuo blog che sei andata al concerto.. Sillabazione: Lemma non sillababile .