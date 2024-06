Si devono dimostrare in geometria

: John von Neumann, presente alla discussione, riuscì a dimostrare il teorema per conto suo verso la fine del 1930 e, inoltre, fornì una dimostrazione del secondo teorema di incompletezza, che annunciò a Gödel in una lettera datata 20 novembre 1930. Gödel enunciò il suo primo teorema di incompletezza in una tavola rotonda a margine della Seconda Conferenza sull'Epistemologia delle Scienze esatte di Königsberg. In logica matematica, i teoremi di incompletezza di Gödel sono due famosi teoremi dimostrati da Kurt Gödel nel 1930.

Italiano: Sostantivo: teorema ( approfondimento) m sing (pl.: teoremi) . (filosofia) (matematica) (geometria) (fisica) ogni proposizione che è dimostrabile da altre proposizioni o assiomi precedentemente dimostrati veri primo teorema di Euclide, importante teorema della geometria elementare secondo il quale, in ogni triangolo rettangolo, ogni cateto è medio proporzionale tra l'ipotenusa e la proiezione del cateto stesso su quest'ultima.