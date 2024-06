Un comproprietario dell azienda

: Il termine socio, in diritto, indica quel soggetto (persona fisica o ente) che faccia parte di una società . Ai sensi della legge italiana indica gli appartenenti ad una società semplice, agricola, di professionisti (chiamata anche associazione professionale) o commerciale (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata (con unico socio o con più soci), società per azioni, società cooperativa, società mutua assicuratrice) ovvero anche di una società di mutuo soccorso (figura creata nel XIX secolo, ma mai formalmente abolita) o una cooperativa di consumatori (in questo caso: socio-consumatore).

Italiano: Sostantivo: socio m sing . membro di una associazione o società . (diritto) (economia) chi partecipa a un'impresa economica Aurelio De Laurentis è socio di maggioranza del Napoli.. (letterario) compagno di sorte. persona della stessa risma. Sillabazione: so | cio. Pronuncia: IPA: /'sto/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino sòcius, ovvero "alleato, confederato, compagno" .