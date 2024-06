Colpisce il contribuente

: La tassa è un tipo di tributo, ovvero una somma di denaro, dovuta allo Stato, che si differenzia dall'imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione, cioè legata a un pagamento dovuto come corrispettivo per la prestazione a suo favore di un servizio pubblico offerto da un ente pubblico (ad es. La tassa è relativa a un servizio di cui un cittadino può decidere se avvalersi o meno, e in generale non è dipendente né dal reddito né dal costo del servizio richiesto. tasse portuali e aeroportuali, concessioni, licenze).

Italiano: Sostantivo: tassa ( approfondimento) f sing (pl.: tasse) . (diritto) (economia) (commercio) (finanza) somma di denaro con cui si deve pagare per obbligo un ente pubblico in cambio di particolari servizi talvolta non pagare le tasse allo Stato implica un precedente in caso si necessiti di bisogno presso le istituzioni.. Voce verbale: tassa . terza persona singolare dell'indicativo presente di tassare.