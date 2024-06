La Soluzione ♚ Centro termale della Savoia La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EVIAN . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EVIAN

Significato della soluzione per Centro termale della savoia: Évian-les-Bains (in italiano, desueto, Eviano, in francoprovenzale Évyan, Èvian o L'Èvian) – è un comune francese di 9 214 abitanti situato nel dipartimento dell'Alta Savoia nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. La cittadina è un noto centro termale sul lago Lemano, possiede un casinò e diversi hotel di lusso. La località è famosa per l'omonima acqua e per aver ospitato la conferenza di Évian nel 1938 e gli accordi di Évian, che segnarono la fine della guerra d'Algeria, nel 1962.

Altre Definizioni con evian; centro; termale; savoia; Lo sono certi comportamenti fuori dal senso comune; Marca francese di acqua minerale; Proseguire in centro; Il centro di Harlem; Città termale belga; Una località termale del Lago di Garda; Sono vicine in Savoia; È considerato il capostipite di Casa Savoia;