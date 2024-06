Casupola fatta di frasche

: Una capanna è una costruzione edilizia di piccole dimensioni (in genere con un solo vano abitabile), caratterizzata dal fatto di essere priva di fondamenta e costruita con materiali deperibili come legno, fogliame, cuoio o tessuto. Solitamente è adibita all'abitazione umana, e costituisce un riparo relativamente semplice e poco dispendioso da costruire, nata come tipologia leggera ed economica delle popolazioni nomadi è stata poi usata anche da umani stanziali poveri.

Italiano: Sostantivo: capanna ( approfondimento) f (pl.: capanne) . (antropologia) (architettura) dimora costruita con rami e frasche, generalmente provvisoria. Sillabazione: ca | pàn | na . Pronuncia: IPA: /ka'panna/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo capanna, ossia "tugurio" . Sinonimi: ricovero, capanno, casotto, casupola, baracca, tucul. (di montagna) rifugio, baita.