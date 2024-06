Carlo Lorenzini scrittore

: . Storia di un burattino, spesso noto semplicemente come Pinocchio, diventato uno dei grandi classici della letteratura di tutto il mondo e tradotto in 240 lingue. Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini (Firenze, 24 novembre 1826 – Firenze, 26 ottobre 1890), è stato uno scrittore e giornalista italiano. È divenuto celebre per essere stato l'autore del romanzo Le avventure di Pinocchio.

Italiano: Verbo: Transitivo: abballottare (vai alla coniugazione) . (raro) sballottare. se lo abballottavano tra di loro (Collodi). Nando barrocciaio scordava la fame abballottandosi in braccio la sua creaturina che rideva (Fucini). maneggiare con poca grazia. (rifl.) il rappigliarsi del ferro fuso in grumi... Sillabazione: ab | bal | lot | tà | re. Pronuncia: IPA: /abballot'tare/ . Etimologia / Derivazione: composizione di "a-" + un derivato di "ballotta".