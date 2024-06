La capacità di vivere fra i propri simili

: Socialite (AFI: ['slat]) è un termine inglese, traducibile come "persona che fa vita mondana" o "personaggio del bel mondo", che indica una persona, in genere proveniente da ambienti benestanti o aristocratici, che partecipa abitualmente a eventi mondani come serate di beneficenza o gala, feste private, sfilate di moda, raccolte fondi, festival e altri eventi esclusivi, dedicando gran parte del proprio tempo a essi, e che deve la propria notorietà principalmente a queste attività.

Inglese: Sostantivo: socialite . (sociologia) socialite. Italiano: Sostantivo: socialite ( approfondimento) . (forestierismo) (sociologia) chi deve notorietà al fatto di frequentare l'alta società e di prendere parte in eventi mondani. Sillabazione: so | cia | lite. Pronuncia: IPA: /'salajt/ . Etimologia / Derivazione: Dalla contrazione di social light luce sociale .