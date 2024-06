Se è ben stagionato non deve fare difetti

: Il legno è il tessuto vegetale che costituisce il fusto delle piante aventi crescita secondaria (albero, arbusto, liana ed alcune erbe). Il legno è formato dalle pareti cellulari di cellule vegetali morte. I principali componenti del legno sono tre: La “cellulosa”, una fibra (cioè un polimero di natura polisaccaridica di unità ripetute di Beta(1->4)cellobiosio); le emicellulose, dei saccaridi con funzione di unire tra di loro più microfibrille (più filamenti lineari di cellulosa, in genere da 18 a 24) di cellulosa in modo da formare una struttura unica; la lignina (una struttura costituita da polimeri di fenoli, quali: alcol sinapilico, alcol cumarilico, alcol coniferilico) .

Italiano: Sostantivo: legno ( approfondimento) m sing (pl.: legni) . (botanica) (falegnameria) materiale ricavato dal fusto delle piante ed utilizzato per fabbricare mobili, case, parti di attrezzi, armi, pavimenti, imballaggi, oggetti vari e come materiale per riscaldare e cucinare il piccolo Jitzy è appena uscito dalla casetta di legno sull'albero.. pezzo, bastone di legno. (letterario) imbarcazione costruita in legno.