È bagnata dal Buthier

: Aosta (pronuncia Aòsta, AFI: /a'sta/; in francese Aoste, AFI: /st/; Aoûta in arpitano sopradialettale; Oûta o Veulla in patois valdostano standard, Ohta nella variante della bassa valle; Augschtal in walser) è un comune italiano di 33 176 abitanti, capoluogo della regione autonoma Valle d'Aosta. .

Italiano: Nome proprio: Aosta ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) capoluogo della regione Val d'Aosta in Italia. Sillabazione: A | ò | sta. Pronuncia: IPA: /a.'s.ta/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal primo termine del nome latino della città Augusta Praetoria Salassorum, aggettivo derivato dal nome proprio Augustus che va riferito ad Augusto, l'imperatore romano al tempo della fondazione della città .