avvenimenti possibili

: Evento – in fisica un punto dello spaziotempo Evento – in ambito statistico/probabilistico, un insieme di risultati (un sottoinsieme dello spazio campionario) al quale viene assegnata una probabilità Evento – in diritto penale, il risultato dell'azione o dell'omissione Evento – nel marketing e nella comunicazione, una manifestazione nell'ambito dell'organizzazione eventi Evento – in informatica, elemento caratterizzante della programmazione a eventi Eventi – grattacielo di New York Evento – un avvenimento che si svolge in diversi luoghi, città, istituzioni .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: eventi m pl . plurale di evento. Sillabazione: e | vèn | ti. Etimologia / Derivazione: vedi evento . Citazione: Sinonimi: fatti, casi, avvenimenti, situazioni, momenti, circostanze, episodi. riuscite, risultati, esiti.. casi, circostanze.