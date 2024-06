L attributo che si dà al primo violino

: In anatomia umana, la spalla è una regione di unione tra l’arto superiore e il torace. La principale funzione della spalla e di tutto l'arto superiore è quella di permettere di atteggiare la mano in diverse posizioni per poter effettuare la moltitudine di compiti che è capace di svolgere. Al contrario dell'anca (l'analoga regione di unione dell'arto inferiore al tronco) è costituita da diverse unità giunturali.

Italiano: Sostantivo: spalla ( approfondimento) f sing (pl.: spalle) . (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) ognuna delle due parti del corpo umano collocate nella parte rdel tronco, fra il braccio e il collo. (teatro) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu dopo una lunga gavetta a teatro, da spalla diventai protagonista.. Sillabazione: spàl | la. Pronuncia: IPA: /'spalla/ .