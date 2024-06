Le attività dei professionisti

: Le comunità autonome della Spagna (in spagnolo e gallego comunidades autónomas, in catalano comunitats autònomes, in basco autonomia erkidegoak) costituiscono la suddivisione territoriale di primo livello del Paese e ammontano a 17 (più 2 città autonome). Sono previste dal Titolo VIII della Costituzione spagnola del 1978, con la quale è stato disegnato un ordinamento di tipo regionale in opposizione al centralismo che aveva caratterizzato il periodo della dittatura franchista.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: autonome f pl . plurale femminile di autonomo. Sostantivo, forma flessa: autonome f pl . plurale femminile di autonomo. Sillabazione: a | u | to | nò | me. Etimologia / Derivazione: vedi autonomo. Sinonimi: libere. (di lavoratrici indipendenti, free lance. (a livello economico) autosufficienti. Contrari: legate, vincolate. (di lavoratrici) dipendenti.