La Soluzione ♚ L astronomo greco che calcolò la durata dell anno La soluzione di 14 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : IPPARCO DI NICEA .

Significato della soluzione per L astronomo greco che calcolo la durata dell anno: C. Tra i più grandi astronomi dell'antichità, nessuna delle sue opere, almeno quattordici, si è conservata, eccetto un commentario su un poema di argomento astronomico di Arato di Soli e, di recente scoperta, un frammento del suo catalogo astrale. – Rodi, 120 a. Ipparco di Nicea, noto anche come Ipparco di Rodi o semplicemente Ipparco (in greco antico: ppa, Hípparchos; Nicea, 190 a. ), è stato un astronomo e geografo greco antico, noto principalmente per la scoperta della precessione degli equinozi. C.

