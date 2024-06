Allunga il Mississippi

: Il Missouri (AFI: /mis'suri/, in inglese /m'zi/ ), italianizzato in Missuri (sigla: MO), è uno stato federato della regione del Midwest degli Stati Uniti d'America. È il 21° stato per estensione, e confina con otto stati: Iowa a nord, Illinois, Kentucky e Tennessee ad est, Arkansas a sud e Oklahoma, Kansas e Nebraska ad ovest. Nella parte meridionale dello stato si trovano gli Ozarks, un altopiano boschivo, fonte di legname, minerali e attività ricreative.

Italiano: Nome proprio: Missouri m . (toponimo) (geografia) uno dei cinquanta Stati degli Stati Uniti d'America. Inglese: Nome proprio: Missouri . (toponimo) Missouri.