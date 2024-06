Si affidano alle cartoline illustrate

: Anche fuori da Israele, infatti, la lingua ebraica è una parte importante della vita degli ebrei della Diaspora. Ci sono molti saluti, auguri ed espressioni ebraiche che sono tipici dell'ebraismo e sono usati nelle comunità ebraiche in Israele e nella Diaspora. Moltissimi ebrei, anche se non parlano correntemente l'ebraico, conoscono molte di queste espressioni in ebraico, in Yiddish o in altre lingue "ebraico-locali" quali ad esempio il giudaico-spagnolo o l'italkian, ecc.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: saluti m pl . plurale di saluto distinti saluti. cordiali saluti. "saluti a tutti!".. Voce verbale: saluti . seconda persona singolare dell'indicativo presente di salutare. prina persona singolare del congiuntivo presente di salutare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di salutare. terza persona singolare del congiuntivo presente di salutare.