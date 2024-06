Lo Zlatan attaccante svedese di calcio

: Considerato uno degli attaccanti più forti e completi della sua generazione e della storia del calcio, rientra tra i marcatori più prolifici di tutti i tempi. È stato inserito per undici volte tra i candidati alla vittoria del Pallone d'oro (dal 2003 al 2005, dal 2007 al 2009 e dal 2012 al 2016) arrivando a ricoprire nel 2013 la quarta posizione alle spalle di Franck Ribéry, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Zlatan Ibrahimovic (AFI: ['zlatan ibra'ximit]; Malmö, 3 ottobre 1981) è un ex calciatore svedese, di ruolo attaccante.

Italiano: Sostantivo: semirovesciata . (sport) (calcio) è una via di mezzo tra la rovesciata ed il normale tiro al volo: essa è infatti con parte del corpo proteso di lato, sebbene appunto in un secondo istante, per calciare il pallone e fare goal "Malagrado la più potente sia quella in corsa verso la porta... e forse Zlatan Ibrahimovic la sa fare... la semirovesciata può essere eseguita quasi saltando oppure con un piede a terra come perno".