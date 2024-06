watts attrice

: Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti (Roma, 25 gennaio 1982), è una cantante italiana. Ha partecipato a sette Festival di Sanremo: nel 2010 con Per tutta la vita, vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con Sono solo parole, classificandosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social, nel 2016 con il brano La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi, nel 2021 con Glicine e nel 2022 con Ti amo non lo so dire. Dopo diverse esperienze musicali, è divenuta nota nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor, nella quale, pur non vincendo, risultò la cantante di maggior successo, firmando successivamente un contratto con l'etichetta discografica Sony Music.

Italiano: Nome proprio: Noemi ( approfondimento) f . nome proprio di persona femminile. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . . Altri progetti: Wikipedia contiene una voce riguardante Noemi.