Il Walker Texas serie TV

: Il protagonista della serie è il ranger Cordell Walker, interpretato da Chuck Norris. La serie è stata creata da Chuck Norris, Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis. Walker Texas Ranger (Walker, Texas Ranger) è una serie televisiva statunitense andata in onda in prima visione sul canale CBS dal 21 aprile 1993 al 19 maggio del 2001. In Italia è stata mandata in onda da Canale 5 per le prime due stagioni, poi su Italia 1 dal 1996 sino al 2003.

Italiano: Sostantivo: ranger m inv . (forestierismo) (diritto) nei paesi di lingua inglese, guardia forestale. (militare) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ran | ger. Pronuncia: IPA: /'rnder/ . Etimologia / Derivazione: deriva da (to) range cioè "errare, vagare" .