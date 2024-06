Vino di Montepulciano

: La nobiltà indica una classe sociale distinta da particolari privilegi e attributi. Ha costituito in passato un elemento fondamentale nella storia dell'Europa, dal Medioevo fino all'Età moderna. .

Italiano: Aggettivo: nobile m e f sing (pl.: nobili) . (storia) (sociologia) (politica) (diritto) (di) persona o famiglia che per nascita o per investitura sovrana appartiene ad una classe ritenuta superiore alle altre, che specialmente in passato e in determinati paesi, godeva di privilegi e distinzioni particolari e spesso monopolizzava la proprietà terriera e l’accesso alle principali cariche civili e militari dello stato <<La nobil donna bionda e dallo sguardo fisso così sposò gioconda il principe dal capello rosso>>.