La vettura ferroviaria per i dormienti

: I letti possono essere disposti in vagoni non divisi in scompartimenti (soluzione comune all'inizio della storia delle carrozze letti ma ora raramente applicata), oppure in scompartimenti separati accessibili lungo un corridoio laterale del vagone; in quest'ultimo caso gli scompartimenti possono essere con letto singolo (soluzione che garantisce il massimo di privacy), due, tre o quattro letti. Una carrozza letti, chiamata anche wagon-lits o vagone letto, è una carrozza ferroviaria concepita per il trasporto dei viaggiatori usufruenti dei veri letti, dotati di materassi, lenzuola e cuscini ed anche di un angolo-lavabo con l'assistenza di personale detto conduttore.

Italiano: Sostantivo: wagon-lit m inv . (forestierismo) vagone letto. Sillabazione: wa | gon – lit. Pronuncia: IPA: ,vagon'li/ o IPA: va,gon'li/ . Etimologia / Derivazione: formato dal francese wagon cioè "vagone, vettura" e da letto . Sinonimi: carrozza letto.