Il verso ripetuto dall oca

Italiano: Avverbio: in questo posto. in questo momento. Sostantivo: qua m inv . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: qua. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Sinonimi: qui, in questo luogo, qui vicino. a questo punto , in questo tempo, in questo mondo. Contrari: là, lì, laggiù, lontano.