Si versa con l olio

: Viene definito aceto il liquido acido che è ottenuto grazie all'azione di batteri Gram-negativi del genere Acetobacter, che, in presenza di aria e acqua, ossidano l'etanolo contenuto nel vino, nel sidro, nella birra, nell'idromele (da cui si ricava l'aceto di miele) e in altre bevande alcoliche fermentate, oppure in altre materie prime quali malti, riso e frutta (anche mosto cotto), trasformandolo in acido acetico.

Italiano: Sostantivo: aceto ( approfondimento) m sing (pl.: aceti) . (gastronomia) prodotto della fermentazione acetica di liquidi alcolici l' aceto serve per insaporire i cibi.. Sillabazione: a | cè | to. Pronuncia: IPA: /a'teto/ . Etimologia / Derivazione: dal latino acetum, simile ad acer ossia "acre" . Citazione: Sinonimi: (senso figurato) mordacità. Parole derivate: acetico, inacetire, sottaceto.