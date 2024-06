Vi si vendono tisane

: herboristerie) comprende sia la raccolta di piante aromatiche e medicinali, spontanee o coltivate, che la preparazione e il commercio di quanto da loro ottenuto con finalità terapeutiche, alimentari o ricreative, e impiegato in medicina, in liquoreria, in profumeria e nelle industrie dolciarie. L'erboristeria (dal fr. Il termine indica anche l'insieme delle conoscenze botaniche e farmacologiche utili per esercitare l'attività di erborista e, per analogia, il negozio dedicato alla vendita dei relativi prodotti.

Italiano: Sostantivo: erboristeria ( approfondimento) f sing(pl.: erboristerie) . (botanica) (agricoltura) (medicina) (farmacologia) arte e tecnica di coltivare piante aromatiche e terapeutiche per ricavarne medicinali e venderli. Sillabazione: er | bo | ri | ste | rì | a. Pronuncia: IPA: /erboriste'ria/ . Etimologia / Derivazione: da erborista . Parole derivate: erboristico. Termini correlati: farmacia, fitoterapia.