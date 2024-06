Lo è un vanesio pieno di sé

: Un pallone aerostatico è un aerostato non motorizzato che sta in sospensione in aria solo grazie al principio di Archimede. I palloni aerostatici si suddividono in palloni liberi e palloni frenati, vincolati a terra in un punto fisso. . Si distingue dal dirigibile che è pure un aerostato ma motorizzato e in grado di essere manovrato in modo controllato attraverso l'aria.

Italiano: Sostantivo: pallone ( approfondimento) m sing (pl.: palloni) . (sport) palla costituita da un involucro, di cuoio, gomma o altro materiale elastico, che può racchiude una camera d'aria gonfiata a pressione, di dimensioni e forma diverse a seconda del gioco in cui si impiega pallone da calcio, da pallacanestro, da pallavolo.. (senso figurato) avere un forte mal di testa; anche, essere frastornato fare la testa come un pallone a qualcuno.