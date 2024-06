Uno schizzo da fontana

: I pennacchi del mantello, noti anche come zampilli (in inglese mantle plumes), sono un fenomeno geologico proposto originariamente da W. Vengono descritti come degli zampilli o pennacchi caldi, di materia relativamente primordiale, che risalgono dal profondo del mantello confinante con il nucleo esterno, grazie alla spinta idrostatica dovuta alla loro minore densità e che alimentano sacche di magma (dette hotspot o punti caldi) posti vicino alla superficie, come nel parco di Yellowstone o alle isole Hawaii. Jason Morgan nel 1971.

Italiano: Sostantivo: zampillo m sing (pl.: zampilli) . sottile getto di liquido che sgorga a pressione da una fessura, si innalza e poi ricade. Voce verbale: zampillo . prima persona singolare dell'indicativo presente di zampillare. Sillabazione: zam | pìl | lo. Pronuncia: IPA: /tsam'pillo/ . Etimologia / Derivazione: deverbale da zampillare . Sinonimi: getto, sprizzo, schizzo, spruzzo, fiotto.