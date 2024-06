Lo è uno da non credere

: 20 alla provincia di Brindisi. 61 alla provincia di Foggia. I comuni della Puglia sono i comuni italiani presenti nella regione Puglia. 10 alla provincia di Barletta-Andria-Trani. Sono 257 e sono così suddivisi (al 15 maggio 2019): 41 alla città metropolitana di Bari. . 29 alla provincia di Taranto. 96 alla provincia di Lecce.

Italiano: Aggettivo: inattendibile m e f (pl.: inattendibili) . che non merita credito, considerazione. (per estensione) senza consenso né "sostegno" veritiero o certo. Sillabazione: i | nat | ten | dì | bi | le. Etimologia / Derivazione: formato da in- e attendibile, derivazione di attendere, dal latino attendere cioè "rivolger l’animo a" . Sinonimi: incredibile, inverosimile, improbabile, dubbio, insicuro, incerto, infondato, improponibile, opinabile.