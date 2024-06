Ha una T sull insegna

: Il circuito di Monte Carlo è il circuito cittadino non permanente sulle strade del Principato di Monaco su cui si svolge l'annuale Gran Premio di Monaco di Formula 1 e le gare di contorno come la Formula 2 e la Porsche Supercup. . Dal 2015 vi si tiene anche l'ePrix di Monaco valevole per il Campionato Mondiale FIA di Formula E.

Italiano: Sostantivo: tabaccaio m sing . (professione) chi gestisce una tabaccheria. (per estensione) tabaccheria. Sillabazione: ta | bac | cà | io. Pronuncia: IPA: /tabak'kajo/ . Etimologia / Derivazione: da tabacco . Sinonimi: (regionale) tabacchino. (per estensione) tabaccheria. Parole derivate: tabaccare, tabaccheria, tabacchicoltura, tabacchiera, tabacchino, tabaccone, tabaccoso, tabacosi, tabagico, tabagismo, tabagista.