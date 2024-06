Una succinta sceneggiatura a bozzetti

: In italiano perciò potrebbe essere tradotto come "sceneggiatura disegnata" (o "illustrata"). Lo storyboard (termine inglese che, letteralmente, significa "tavola della storia", intesa come racconto) è la rappresentazione grafica, sotto forma di sequenze disegnate in ordine cronologico, delle inquadrature di un fumetto o di un film, dal vero come d'animazione. .

Tedesco: Sostantivo: Storyboard n . (film, TV) storyboard. Sillabazione: Story | board. Pronuncia: IPA: /'stibt/ Ascolta la pronuncia : . IPA: /'stibd/. Etimologia / Derivazione: vedi storyboard . Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de.